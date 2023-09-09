9 сентября, 09:13,
обновлено 9 сентября, 09:35
Cаммит G20

Премьер Индии объявил о запуске Всемирного биотопливного альянса

Он создан для защиты окружающей среды и продвижения энергетического перехода

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о запуске Всемирного биотопливного альянса, созданного для защиты окружающей среды и продвижения энергетического перехода. Об этом глава индийского правительства заявил, выступая на первой сессии саммита G20, открывшегося в Нью-Дели.

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"Сегодня мы запускаем Всемирный биотопливный альянс. Индия приглашает вас всех присоединиться к этой инициативе", - сказал Моди.

Он добавил, что Индия также предлагает увеличить в бензине долю этанола, который снижает выбросы парниковых газов. "Мы предлагаем выступить с инициативой по доведению доли этанола в бензине до 20 процентов во всем мире", - сказал Моди. 

Теги:
ИндияМоди, НарендраСаммит G20
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