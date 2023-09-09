9 сентября, 09:15,
обновлено 9 сентября, 09:33

Песков сообщил, что программа Путина на ВЭФ будет очень насыщенной

Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В частности, президент РФ на полях форума проведет переговоры с вице-премьером Госсовета КНР и вице-президентом Лаоса

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Программа работы президента РФ Владимира Путина во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) будет очень насыщенной, прогнозирует пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Ожидается весьма и весьма насыщенная программа во Владивостоке", - сказал представитель Кремля журналистам. Он пообещал, что "о дальнейших нюансах, дополнительных планах" пресс-служба президента будет информировать.

По словам Пескова, Путин на полях форума проведет переговоры с вице-премьером Госсовета КНР и вице-президентом Лаоса.

"Будут международные контакты [у Путина]. Главным иностранным гостем на форуме будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. Она будет вместе с президентом Путиным принимать участие в пленарном заседании форума 12 сентября. С ней перед пленаркой форума состоится отдельная двусторонняя встреча у главы государства", - сказал Песков.

Он продолжил, что также Путин встретится с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином, который тоже посетит Владивосток и примет участие в работе ВЭФ.

На пленарной сессии ВЭФ с участием Путина 12 сентября будет обсуждаться дальневосточная проблематика и международные вопросы, сообщил Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛаосРоссияКитайПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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