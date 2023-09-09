Песков: РФ вправе дождаться выполнения условий по зерновой сделке и потом ее возобновить

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, условия российской стороны по зерновой сделке "прекрасно известны"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия вправе дождаться выполнения условий по черноморской инициативе и потом уже ее возобновить. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поскольку было уже много обещаний, мы считаем себя вправе и считаем себя обязанными сначала дождаться все-таки этого выполнения, а потом уже возобновлять эту сделку", - сказал он.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что условия российской стороны по зерновой сделке "прекрасно известны". "Они не нуждаются ни в каких искажениях, толкованиях, они абсолютно конкретны, и все это абсолютно реализуемо", - подчеркнул Песков.