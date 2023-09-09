Путин на ВЭФ обсудит развитие городов Дальнего Востока и по ВКС запустит часть предприятий

Президент России также проведет совещание по развитию городов региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) по видео-конференц-связи (ВКС) запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке и проведет совещание по развитию городов региона, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"[На ВЭФ] состоится совещание по реализации программ развития дальневосточных городов. Будут темы развития Владивостока, Биробиджана, Благовещенска, будет подробный разговор", - сказал Песков. Он добавил, что также Путин во Владивостоке ознакомится с интерактивной презентацией о результатах развития всего Дальнего Востока.

"В режиме видеоконференции будет осуществлен запуск в промышленную эксплуатацию ряда предприятий Дальнего Востоке", - указал в числе прочего представитель Кремля.