Премьер Молдавии назвал долги "Газпрому" необоснованными

Дорин Речан отметил, что республика не намерена их выплачивать

КИШИНЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство Молдавии считает долги за газ "Газпрому" необоснованными и не будет их выплачивать. Об этом заявил премьер Дорин Речан в видеообращении, размещенном в социальной сети TikTok.

"Завершен аудит предполагаемых долгов "Молдовагаз" перед "Газпромом". Мы пришли к выводу, что эти долги необоснованы, и мы не намерены их выплачивать. Правительство Республики Молдова укрепляет энергетическую независимость страны", - сказал Речан.

Он добавил, что государственная компания "Энергоком" "продолжает закупать природный газ по более низким ценам, так что запасов хватит на всю зиму по более низким ценам. Парадоксально, что за последние 30 лет такой практики не существовало", - добавил премьер.

На прошлой неделе министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что по итогам аудита из долга перед "Газпромом" в размере $709 млн республика готова выплатить $8,6 млн. По его словам, на сумму $276 млн не было представлено подтверждающих документов, а еще $400 млн не подлежит взысканию из-за истечения срока давности. По его словам, эти суммы республика готова обсудить с "Газпромом" в международном суде.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство показало себя "ненадежным партнером" после отказа признать долг "Молдовагаза" за потребленное топливо перед "Газпромом". По его словам, "сейчас они поступили так с Россией, завтра поступят также с другими". Он выразил уверенность, что после парламентских выборов новая власть пересмотрит эту позицию и направит в прокуратуру уголовные дела на авторов принимаемых сегодня решений.

Долги и условия поставок газа

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. На переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга страны за газ и обязался организовать и представить его итоги к 1 мая 2022 года. Для проведения аудита власти Молдавии заключили договора с двумя компаниями - норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. Хотя молдавская сторона не выполнила взятые обязательства, российский концерн продолжил поставки газа в республику.

Тогда официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что долг "Молдовагаза" составлял 433 млн долл, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигала 709 млн. Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита утверждала, что этот долг составляет 590,8 млн.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".