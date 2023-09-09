Более 144 млрд рублей инвестируют в реорганизацию участка на северо-западе Москвы

Провести реорганизацию смогут правообладатели, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Участок на проспекте Маршала Жукова в Москве реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), инвестиции в развитие составят более 144 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В рамках реализации проекта комплексного развития территории на проспекте Маршала Жукова, владения 17-63 планируется построить более 1,35 млн кв. м различной недвижимости. Общий объем инвестиций в редевелопмент площадки оценивается более чем в 144 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект составит свыше 5,5 млрд рублей. Благодаря реализации проекта в районе Строгино появится более 13 тыс. новых рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что сейчас на территории находятся устаревшие офисные здания, склады, торговые площади, автомойки, автомастерские, автобазы и другие объекты. Часть земли занимает свалка. Провести реорганизацию смогут правообладатели, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

"Проектом предусмотрено строительство на проспекте Маршала Жукова около 955 тыс. квадратных метров жилья. Еще 400,5 тыс. кв. м займут современные производства, общественно-деловые и социальные объекты. В их числе - гостиница, а также и детские сады для 950 воспитанников и школы, которые смогут принять более 1,9 тыс. учащихся", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.