Chevron вывезла персонал подрядчиков с двух СПГ-заводов в Австралии из-за забастовки

Для эвакуации 50 сотрудников компания организовала специальный рейс

СИДНЕЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Администрация нефтегазовой компании Chevron эвакуировала с австралийских предприятий, охваченных забастовкой, 50 сотрудников подрядных организаций. Об этом сообщил профсоюзный альянс Offshore, объединяющий работников газодобывающей и газоперерабатывающей отраслей Австралии.

"В течение 24 часов после начала акции на предприятиях Chevron в Горгоне и Уитстоуне компания начала эвакуацию персонала своих подрядчиков. Chevron организовала специальный рейс, чтобы эвакуировать 50 сотрудников, <...> подорвав собственную программу технического обслуживания", - указала профсоюзная организация в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также в альянсе Offshore подчеркнули, что профсоюзы "готовы к длительному спору с Chevron, и руководству компании стоит привыкнуть к мысли о потере миллиардов долларов экспортной выручки".

Забастовки работников двух СПГ-заводов нефтегазовой компании Chevron начались в пятницу, 8 сентября. Произошло это после неудавшихся переговоров об оплате и условиях труда с администрацией. Средняя зарплата сотрудников предприятий составляет 240 тыс. австралийских долларов ($153 тыс.) в год, тогда как профсоюзы требуют увеличить ее до более чем 300 тыс. австралийских долларов ($191 тыс.) в год.

По данным Australian Financial Review два СПГ-завода Chevron, расположенных в Горгоне и Уитстоне на северо-западе континента, ежегодно производят около 24,5 млн тонн СПГ, что превышает 5% мировых мощностей. Полная остановка этих предприятий на две недели может привести к резкому росту цен на газ, полагает издание, отмечая, что на фоне сокращения Россией поставок природного газа в Европу многие страны полагаются в том числе на австралийский СПГ. Крупнейшими потребителями газа с заводов в Горгоне и Уитстоне выступают Япония, Китай и Индия.

Австралия входит в число крупнейших экспортеров СПГ на мировом рынке наряду с Катаром и США. По данным австралийского министерства промышленности, доля страны в мировых поставках этого вида топлива достигла 21%. Основными импортерами австралийского СПГ в прошлом году стали Япония, Китай и Южная Корея.