Заместитель руководителя аппарата Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Ма Ли сообщил, что за первые семь месяцев 2023 года товарооборот провинции с Россией уже достиг 115 млрд юаней

ТАСС, 9 сентября. Провинция Хэйлунцзян (КНР) зарегистрировала 42 инвестиционных предприятия в Хабаровском крае с общим объемом инвестиций до 380 млн долларов. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата Народного Правительства провинции Хэйлунцзян (КНР) Ма Ли в ходе пленарной сессии V Дальневосточного форума предпринимателей.

"Хабаровский край является важным партнером провинции Хэйлунцзян, на сегодняшний день провинция Хэйлунцзян зарегистрировала 42 инвестиционных предприятия в Хабаровском крае. Общий объем инвестиций составляет до 380 млн долларов. И, кроме традиционного сотрудничества в области сельского хозяйства и лесного хозяйства, у нас тоже очень большое пространство взаимодействия в других сферах", - сказал он в ходе пленарной сессии "Дальний Восток: внешнеторговый ключ России к Азии".

Он отметил, что за первые семь месяцев 2023 года товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией уже достиг 115 млрд юаней, примерно увеличившись на 15%.

В Хабаровске проходит V Дальневосточный форум предпринимателей. Он объединил два формата - предпринимательский и экспортный. На площадках форума обсуждаются вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса, сотрудничества с предприятиями Республики Беларусь, приграничного Китая, развития строительного кластера, снижения административного давления на предпринимателей и другие.