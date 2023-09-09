Аэропорт Владивостока за время ВЭФ может обслужить до 580 рейсов

Аэропорт также провел подготовительную работу, направленную на качественное обслуживание гостей и участников форума

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Владивосток за время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) может обслужить до 580 рейсов, что на 27% больше среднего недельного количества рейсов. Об этом сообщила Росавиация.

"По данным Главного центра единой системы организации воздушного движения России, увеличение количества рейсов на период проведения ВЭФ-2023 ожидается до 580, что на 27% больше по сравнению с типовым недельным количеством рейсов. Из них более 125 рейсов - с официальными делегациями и участниками форума", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что с 7 сентября аэропорт уже принимает участников и гостей форума. "При поддержке Фонда Росконгресс для их удобства в терминале работают аккредитационные площадки и стойки регистрации участников, а также размещена вся необходимая навигация, организована работа волонтеров", - сказано в сообщении Росавиации.

Аэропорт провел подготовительную работу, направленную на качественное обслуживание гостей и участников форума. "Осуществлена всесторонняя проверка готовности технологических систем, проверены спецтехника и оборудование, аэродромная инфраструктура. Все структурные подразделения переведены на усиленный режим работы, выделены дополнительные смены персонала", - добавляется в сообщении.

Росавиация сообщила, что на это время был также проработан вопрос увеличения провозных емкостей на рейсах по маршрутам Москва - Владивосток - Москва и Санкт-Петербург - Владивосток - Санкт-Петербург с авиакомпанией "Аэрофлот". "Авиакомпанией предусмотрено в период повышенного спроса на перевозки выполнение из Москвы и Санкт-Петербурга рейсов на воздушных судах максимальной вместимости - Boeing 777-300ER. При этом на маршруте Санкт-Петербург - Владивосток и обратно авиакомпания уже увеличила количество частот выполнения полетов, добавив дополнительно два рейса в неделю", - следует из сообщения ведомства.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.