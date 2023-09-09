Посол в РФ заявил, что доля Европы и Украины во внешней торговле Белоруссии составляет 5%

Дмитрий Крутой отметил, что до введенных санкций этот уровень был равен 40%

ХАБАРОВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Доля стран Западной Европы и Украины во внешней торговле Белоруссии в настоящее время составляет 5%. Об этом заявил белорусский посол в России Дмитрий Крутой.

"До всех этих [введенных Западом] санкций рынки Западной Европы и Украины для нас по значимости занимали 40%. Сегодня они занимают 5%. Это произошло фактически за один год", - сказал он на V Дальневосточном форуме предпринимателей в Хабаровске. Фрагмент видеозаписи выступления распространило посольство Белоруссии в РФ.

Дипломат напомнил, что уже фактически два года Белоруссия и Россия живут под беспрецедентным санкционным давлением. "Для Беларуси это вообще огромный вызов, потому что 45% нашей экономики отказалось под прямыми санкциями, учитывая огромный уровень внешнего товарооборота, нашего экспорта и импорта, который суммарно на 30% превышает наш валовый внутренний продукт", - сказал посол.

Крутой отметил, что переориентировать экспортный поток товаров и грузов, "в деньгах это $10,5 млрд, было очень и очень сложно". "И конечно, в первую очередь [помогла] поддержка правительства Российской Федерации, Китайской Народной Республики. Китай для нас вышел на второе место в качестве внешнеторговых партнеров", - отметил посол.

Он напомнил, что "недоброжелатели" с Запада, когда вводили санкции против Белоруссии России, рассчитывали на крах экономик двух стран, следствием чего станут социальные потрясения. "Ничего этого не произошло, и мы наоборот сейчас успешно развиваемся и реализуем совместные программы импортозамещения. Для нас, безусловно, работа в России на сегодняшний день - абсолютный приоритет. И из всей этой работы, конечно, приоритет номер один - это региональное сотрудничество", - отметил Крутой.

В 2022 году товарооборот Белоруссии и России увеличился на 12% - до рекордных $45 млрд (по белорусской статистике - до $50 млрд). Китай по итогам 2022 года стал вторым торговым партнером Белоруссии после РФ, товарооборот с КНР составил около $5,8 млрд.