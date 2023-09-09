Хуснуллин заявил, что вложения в транспортную систему Москвы уже окупились за счет налогов

Вице-премьер России уточнил, что "экономический эффект составляет сотни миллиардов рублей"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вложения, которые делались в транспортную инфраструктуру Москвы, уже окупились за счет налогов. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Экономический эффект составляет сотни миллиардов рублей", - сказал Хуснуллин, говоря о развитии транспортной инфраструктуры столицы в последние годы.

По его словам, заметен и налоговый эффект, поскольку в транспортной сфере произошел настоящий взрыв инвестиций.

"Все вложения в транспортную инфраструктуру [Москвы] уже окупились за счет налогов", - заявил вице-премьер.