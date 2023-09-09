РФПИ привлек пять международных фондов к строительству дублера Кутузовского проспекта

Запуск уменьшит время ожидания в пробках для водителей более чем на 7 млн машино-часов в год, а совокупная протяженность перегруженных участков автодорог в прилегающих районах сократится на 72 км

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций привлек к участию в реализации проекта Северного дублера Кутузовского проспекта пять ведущих суверенных фондов, следует из сообщения РФПИ.

"К участию в проекте строительства дублера РФПИ привлек пять ведущих международных суверенных фондов из стран Ближнего Востока и Азии и реализовывал его совместно с УК "Лидер". Масштабные инвестиции для строительства и запуска новой важной транспортной магистрали в Москве стали возможны благодаря эффективному сотрудничеству внутренних инвесторов - РФПИ и пенсионных фондов группы ПАО "Газпром", а также международных партнеров", - отметили в фонде. Инвестиции РФПИ и партнеров в проект были осуществлены через специальный транспортный концессионный холдинг, который реализует проекты строительства и эксплуатации Северного дублера Кутузовского проспекта, автодороги М-1 "Северный обход Одинцова" и линии легкорельсового трамвая в Санкт-Петербурге.

Предполагается, что запуск движения по Северному дублеру Кутузовского проспекта уменьшит время ожидания в пробках для водителей более чем на 7 млн машино-часов в год, а совокупная протяженность перегруженных участков автодорог в прилегающих районах сократится на 72 км.

В фонде отметили, что строительство Северного дублера Кутузовского проспекта является важной частью портфеля инфраструктурных проектов РФПИ, среди которых выделяется строительство первого в истории железнодорожного моста через реку Амур из России в Китай и создание нового международного транспортного коридора. РФПИ совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста.

"Объединение усилий внутренних инвесторов, таких как РФПИ и пенсионные фонды группы ПАО "Газпром", и внешних партнеров позволяет эффективно привлекать значимые ресурсы для инвестиций в инфраструктуру России и реализовывать такие комплексные инфраструктурные проекты, как проспект Багратиона. При этом участие пенсионных фондов в качестве инвесторов долгосрочных средств повышает привлекательность подобных проектов для частных соинвесторов в дальнейшем", - прокомментировал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта (проспект Багратиона), который является продолжением "Северного обхода Одинцова" на участке от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до "Москва-Сити", было запущено в субботу.