Путин и Собянин дали старт движению поездов по МЦД-4 между Железнодорожным и Апрелевкой

Президент РФ и мэр Москвы подключились к мероприятию по видео-конференц-связи

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4). Маршрут связал микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

"Открывайте! Разрешаю!", - скомандовал глава государства.

Президент России и столичный градоначальник подключились к мероприятию по видео-конференц-связи (ВКС) из парка "Зарядье". Как сообщил на церемонии запуска движения Собянин, для МЦД-4 было проложено 100 км дополнительных путей и еще 50 км реконструировано, построены десятки инженерных сооружений - мосты, эстакады, тоннели и 24 вокзала.

"Это не просто станция или платформа. Это полноценный вокзал, интегрированный с другими видами транспорта. И, пожалуй, это на сегодняшний день самое интегрированное для метро и других видов транспорта МЦД. 38 интеграций с метро, железными дорогами, МЦК и так далее. <...> Пассажиропоток тут будет достигать до полумиллиона человек в сутки, это огромный объем. Стоимость поездки уменьшится в три раза", - отметил мэр Москвы.

В церемонии также принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сейчас мы в Железнодорожном - эта ветка связывает восток с западом. Наши дорогие жители ежедневно пользуются этим сообщением, качество и подвижного состава, и вокзала, в котором мы находимся, и все, что связано со стоимостью, тоже имеет принципиальное значение, потому что благодаря Сергею Семеновичу (Собянину, мэру Москвы - прим. ТАСС) программа предполагает радикальное снижение цены за билет. Было, считай, 150-200 рублей, стало 65 рублей. Для нас это очень важное событие", - сказал он.

Также на церемонии прошло открытие еще двух транспортных объектов - проспекта Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) и Южного участка Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД. В августе Путин и Собянин приняли участие в запуске МЦД-3 между Зеленоградом и Раменским. Протяженность новой, четвертой, ветки МЦД - 86 км, на момент запуска на ней 37 станций (19 из них - с пересадками на метро, МЦК и пригородные электрички). Время работы МЦД-4 - с 05:30 до 01:00, в часы пик поезда будут курсировать каждые пять-семь минут. Маршрут разгрузит пассажиропоток на Солнцевской, Арбатско-Покровской, Филевской и Калининской линиях метро.