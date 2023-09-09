Путин и Собянин в День города открыли движение по южному участку МСД

Первыми по новому участку проехали три колоны автомобилей "Москвич"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по южному участку Московского скоростного диаметра (МСД) от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.

"Разрешаю!" - дал команду на начало движения глава государства. Первыми по новому участку МСД проехали три колоны автомобилей "Москвич", выкрашенные в цвета российского триколора.

Как напомнил в ходе церемонии Собянин, основной участок Московского скоростного диаметра был открыт в прошлом году, а накануне МСД соединили с трассой на Казань. Открывшийся южный участок - это вторая очередь диаметра. "Он идет от скоростного диаметра и до трассы на Крым. В следующем году мы его интегрируем полностью и пойдем за МКАД, а после интегрируем с трассой М-2 на Крым. Участок достаточно большой - 28 км", - рассказал он.

По словам мэра Москвы, почти 90% трассы находится в воздухе - на эстакаде и мостах. "Таким образом, вместе с основным участком это будет 68 км, и 4,5 млн жителей почувствуют улучшение транспортной ситуации. Более того, этот участок повлияет в целом на транспортную ситуацию - улучшит движение на МКАД, на Третьем транспортном кольце, ускорит движение. Также этот проект улучшит экологию. По оценкам специалистов, будет на 20% меньше выбросов", - уточнил Собянин.

Путин и Собянин наблюдали за началом движения по южному участку МСД по видеосвязи, церемония прошла в День города. Как ранее говорил заместитель столичного градоначальника Андрей Бочкарев, МСД в целом улучшит транспортное обслуживание более 40 районов города. Трасса соединит 14 крупнейших вылетных магистралей города и позволит экономить автомобилистам до 85 минут в дороге, снизит до 30% нагрузки на МКАД и Третье транспортное кольцо.