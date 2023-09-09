Зеленский провел второе за неделю заседание ставки по вопросу энергетики и инфраструктуры

Президент Украины отметил, что были заслушаны доклады премьер-министра, представителей министерства энергетики и компаний "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Нафтогаз", а также Генштаба Вооруженных сил страны

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел второе за эту неделю заседание ставки верховного главнокомандующего, которое было посвящено вопросам энергетики и критической инфраструктуры.

"Ставка. Реализация плана по защите энергетики и критической инфраструктуры. <...> Защита портов Одесской области и инфраструктуры "зернового коридора". Защита прифронтовых территорий. Подготовка к зиме", - написал украинский лидер в Telegram-канале.

По словам Зеленского, на заседании были заслушаны доклады премьер-министра, представителей министерства энергетики и компаний "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Нафтогаз", а также Генштаба Вооруженных сил Украины. "Все поручения розданы. Работа продолжается", - добавил он.

6 сентября Зеленский сообщал, что на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудили подготовку энергосистемы к зиме и план защиты объектов критической инфраструктуры. Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что глава государства недоволен тем, как в стране идет подготовка инфраструктуры к следующему отопительному сезону.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина сможет обойтись без отключений электричества зимой только в том случае, если не будет новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры. В августе глава Комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг Украины Константин Ущаповский признал, что успешное прохождение отопительного сезона в стране находится под угрозой срыва, так как восстановлено менее 2% поврежденных объектов энергетической инфраструктуры. В компании "Укрэнерго" заявляли о невозможности восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу отопительного сезона.

В офисе президента признавали, что предстоящая зима окажется для энергетической системы страны гораздо сложнее предыдущей. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в этой связи призвал сограждан готовить обогреватели и прочее оборудование.