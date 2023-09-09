Путин назвал открытие движения по МЦД-4 и МСД серьезным шагом в развитии транспорта Москвы

Президент подчеркнул, что "речь идет о миллионах людей, у которых будет улучшена логистика, будут улучшены условия жизни"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что открытие движения по проспекту Багратиона, Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД и движение пассажирских поездов по МЦД-4 стало серьезным шагом в развитии столичного транспорта.

"Сегодня сделан еще один очень серьезный шаг в развитии московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идет на благо развития Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион", - сказал глава государства на церемонии открытия движения.

Путин подчеркнул, что "речь идет о миллионах людей, у которых будет улучшена логистика, будут улучшены условия жизни". Он также добавил, что и для экономики - это серьезный шаг вперед.