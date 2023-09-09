Лидеры G20 призвали к полному осуществлению зерновой сделки

Ее реализация "необходима для удовлетворения спроса в развивающихся и наименее развитых странах, особенно в Африке", подчеркнули лидеры "двадцатки"

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидеры Группы двадцати (G20) призвали к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и Украины. Об этом говорится в итоговой Нью-Делийской декларации саммита "двадцатки".

"Мы высоко ценим усилия Турции и стамбульские соглашения при посредничестве ООН, состоящие из Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом Организации Объединенных Наций по продвижению российских продовольственных товаров и удобрений на мировые рынки и Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов (черноморская инициатива), и призываем к их полному, своевременному и эффективному осуществлению для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствие и удобрения из РФ и Украины", - отмечается в документе.

Реализация сделки "необходима для удовлетворения спроса в развивающихся и наименее развитых странах, особенно в Африке", подчеркнули лидеры "двадцатки".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля спустя год реализации. Президент РФ ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.