Лидеры G20 призвали реформировать ВТО

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидеры Группы двадцати (G20) призвали реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом говорится в итоговой декларации проходящей в Индии встречи.

"Мы подтверждаем необходимость проведения реформы ВТО с целью совершенствования всех ее функций на основе процесса с участием всех членов [организации] и сохраняем приверженность проведению дискуссий с целью создания к 2024 году полностью и хорошо функционирующей системы разрешения споров, доступной для всех членов", - говорится в документе.