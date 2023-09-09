Молдавия направила на Украину оборудование для ремонта электросетей

Стоимость приборов составила около $67 тыс.

КИШИНЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Молдавия направила в украинский город Хмельницкий оборудование для ремонта электросетей в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила Служба чрезвычайных ситуаций МВД республики.

"Партия стоимостью 1,2 млн леев (около $67 тыс.) включает электрические кабели, осветительные приборы, трансформаторы, крепежные детали, а также другое оборудование для электроснабжения", - говорится в сообщении телеграм-канала службы.

В августе из госрезерва республики на Украину была направлена партия консервов на сумму около $190 тыс. Всего в прошлом году Молдавия передала Украине партию палаток, кроватей, обогревателей, спальных мешков и гигиенических наборов примерно на $1 млн.