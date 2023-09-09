Египет заявил о готовности работать над созданием международного центра торговли зерном

Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси также высоко оценил вступление Африканского союза в G20

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Египет готов предоставить площадку для создания международного центра хранения и торговли зерном в поддержку борьбы с продовольственным кризисом. Это подтвердил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на открывшемся в Нью-Дели саммите Группы двадцати (G20).

"В контексте борьбы с продовольственным кризисом Египет недавно объявил о своей готовности разместить у себя международный центр по хранению и торговле зерном в сотрудничестве с партнерами по развитию в поддержку совместных усилий по решению этой проблемы", - приводит канцелярия ас-Сиси текст его выступления. Инициативу о создании в Египте центра торговли и поставок зерновых впервые выдвинул министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Египетский лидер также высоко оценил вступление Африканского союза (АС) в ряды "двадцатки". Он рассказал, что в ходе председательства Египта в руководящем комитете "Нового партнерства для развития Африки" африканские страны "поставили конкретные цели по поддержке континента, уделив особое внимание продвижению экономической интеграции, ускорению реализации программы развития Африки и активации соглашения о свободной торговле, мобилизации ресурсов для приоритетных областей, связанных с инфраструктурой, энергетикой, коммуникациями и продовольственной безопасностью, а также решению проблем долгового кризиса". "Все это расширяет возможности континента внести свой вклад в международную систему политически и экономически. В этом контексте я не могу не оценить расширение представительства африканских стран в "двадцатке", - сказал президент Египта.

Председатель G20, индийский премьер-министр Нарендра Моди направил в июне письмо всем лидерам "двадцатки" с предложением о приеме Африканского союза в ряды G20. Все они поддержали его инициативу. На открывшемся 9 сентября в Нью-Дели саммите "двадцатки" объявлено, что АС принят в Группу двадцати, которая отныне насчитывает 21 члена. Афросоюз после ЕС стал второй по счету региональной организацией, которая получила статус члена G20. Ранее из государств Африки только ЮАР входит в Группу двадцати.