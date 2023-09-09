Судно "Академик Трешников" вышло из Архангельска в рейс на Дальний Восток

НЭС пройдет Белое, Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское моря и море Лаптевых, конечная точка - остров Врангеля

АРХАНГЕЛЬСК, 9 сентября. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно (НЭС) "Академик Трешников" вышло в рейс снабжения труднодоступных полярных станций в восточной части российской Арктики, сообщил заместитель руководителя Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Алексей Бараков. В завозной рейс "Трешников" направлен вместо НЭС "Михаил Сомов", который получил повреждения корпуса при посадке на мель в акватории Земли Франца-Иосифа в июле 2023 года.

"Трешников" вышел в рейс для снабжения станций Якутского и Чукотского УГМС, а также нескольких станций Северного УГМС, всего планируется 42 судозахода, на несколько точек "Трешников" зайдет два или три раза. Будут доставлены грузы, на нескольких станциях проведут смену состава полярников", - сказал Бараков.

"Трешников" доставит на гидрометеорологические станции топливо, продовольствие, расходные материалы для проведения аэрологических исследований, строительные материалы и другие грузы. В ходе рейса сотрудники Севгидромета проведут работы по обслуживанию метеоприборов и автоматических полярных станций.

Судно пройдет Белое, Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское моря и море Лаптевых, конечная точка - остров Врангеля. Грузы на берег, как и с "Сомова", будет доставлять вертолет. "На борту "Трешникова" вертолет Ка-32", - пояснил собеседник агентства. Планируется, что в Архангельск судно вернется в начале ноября.

Ситуация с "Сомовым"

Ранее рейсы снабжения труднодоступных станция выполнял "Михаил Сомов". В настоящее время он стоит у причала завода "Красная Кузница" в Архангельске. "Ждем, когда на заводе освободится док, ориентировочно, постановка в док в начале следующей недели", - сказал ТАСС руководитель Северного УГМС Роман Ершов.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс подходил к завершению, полярная станция им. Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных. В акватории Земли Франца-Иосифа корпус судна обследовали водолазы. "Сомов" планируется поставить в док, провести обследование и ремонт.

"Михаил Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа, сошел с мели 8 августа. Участников экспедиции с "Михаила Сомова" пересадили на судно "Профессор Молчанов", оно пришло в Архангельск 16 августа, "Сомов" вернулся в Архангельск 18 августа.