Страны G20 договорились сотрудничать по вопросам международного регулирования ИИ

Об этом говорится в итоговой декларации проходящей в Индии встречи

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) обязались сотрудничать по вопросам международного регулирования использования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в итоговой декларации проходящей в Индии встречи.

"Мы будем работать сообща над продвижением международного сотрудничества и дальнейших дискуссий о международном управлении ИИ", - сказано в документе.

Таким образом, страны объединения обязались обмениваться информацией о "подходах к использованию ИИ для поддержки решений в цифровой экономике". Также лидеры государств G20 пообещали придерживаться "поддерживающего инновации подхода к регулированию и управлению, который позволит максимизировать выгоды и учитывать риски, связанные с использованием ИИ".