Путин: строительство новых магистралей позволило создать новый дорожный каркас Москвы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Строительство новых магистралей и развязок позволило, по сути, сформировать новый дорожный каркас Москвы, уже удалось превзойти намеченные в 2010 году планы развития транспортного комплекса столицы, заявил президент РФ Владимир Путин на концерте по случаю Дня города в "Зарядье".

Он отметил, что достижения Москвы действительно впечатляют и кардинально меняют представление о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис. Президент подчеркнул, что особое значение здесь имеет развитие транспортного комплекса.

"Благодаря строительству многочисленных магистралей и развязок по сути был сформирован абсолютно новый дорожный каркас Москвы. Для развития транспортной системы Москвы сделаны и делаются просто гигантские шаги. И, что важно, они превзошли планы, которые мы делали с Сергеем Семеновичем (Собяниным - прим. ТАСС) еще в 2010 году, когда он впервые возглавил столицу России", - заявил президент РФ.