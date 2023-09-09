Путин заявил о продлении диаметров наземного метро в том числе до Калуги и Тулы

По словам президента России, флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железных дорог

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Модернизация транспортной системы центральной России выведет транспортную инфраструктуру страны на новый уровень и создаст основу для экономического роста страны, уверен президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, диаметры наземного метро будут продлены до Калуги, Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву.

"Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву", - сказал Путин.

Он уточнил, что флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железных дорог: на первом этапе - между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем - между столицей и другими городами страны. "Подобные начинания выведут нашу транспортную инфраструктуру на абсолютно новый уровень, качественно улучшат жизнь миллионов людей, создадут добротную основу для экономического роста страны, десятки российских городов получат мощный импульс к движению вперед", - заявил президент РФ.

Путин 9 сентября приехал на концерт по случаю дня города в Зарядье. Он особо отметил успехи в развитии транспортного комплекса столицы, но подчеркнул, что эти достижения - только середина пути.