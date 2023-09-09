G20 обязуется оказывать поддержку группе по борьбе с отмыванием денег

В итоговой декларации страны группы отметили важность разработки и внедрения нормативных и надзорных механизмов для снижения рисков, связанных с виртуальными активами

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Страны "двадцатки" (G20) обязуются поддерживать Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и призывает всех к этому. Об этом говорится в итоговой декларации саммита "двадцатки", который проходит в Нью-Дели.

"Мы обязуемся поддерживать растущие потребности в ресурсах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и региональных органов по типу ФАТФ и призываем других делать то же самое", - говорится в документе.

"Мы приветствуем продолжающуюся работу ФАТФ по активизации глобальных усилий по возвращению преступных доходов, в частности прогресс, достигнутый ФАТФ в пересмотре своих стандартов по возвращению активов и укреплении глобальных сетей по возвращению активов", - отмечается в тексте.

Участники встречи подтвердили важность того, чтобы страны разрабатывали и внедряли эффективные нормативные и надзорные механизмы для снижения рисков, связанных с виртуальными активами, говорится в заявлении.