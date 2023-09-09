Группа двадцати следит за рисками "быстрого роста" систем криптоактивов

Министры финансов и главы центральных банков стран G20 намерены в октябре обсудить дорожную карту по вопросам, связанным с рекомендациями по недопущению отмывания денег и финансирования терроризма

СЕУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) внимательно следят за быстрым ростом систем, связанных с криптовалютами и другими криптоактивами, и за сопутствующими рисками. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Нью-Дели.

"Мы продолжаем внимательно следить за рисками, связанными с быстрым ростом экосистем криптоактивов. Мы приветствуем рекомендации Совета по финансовой стабильности, касающиеся регулирования, надзора и контроля за деятельностью, связанной с криптоактивами, и [соответствующими] рынками", - говорится в декларации.

В декларации указывается, что министры финансов и главы центральных банков стран объединения намерены в октябре обсудить дорожную карту, которая затрагивает вопросы, связанные с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), направленные на недопущение отмывания денег и финансирования терроризма.