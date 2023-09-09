Страны G20 будут сотрудничать в борьбе с коррупцией и репатриации активов

Согласно соответствующей декларации, государства будут способствовать содействию целостности и эффективности общественных институтов и органов власти по предотвращению коррупции и борьбе с ней

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидеры Группы двадцати (G20) подтвердили готовность сотрудничать в сфере борьбы с коррупцией и репатриации незаконно полученных в результате таких преступлений активов. Об этом говорится в итоговой декларации саммита G20 в Индии.

"Мы принимаем три принципа высокого уровня G20 по усилению международного сотрудничества в правоохранительной сфере и обмену информацией по борьбе с коррупцией, усилению механизмов возвращения активов для противодействия коррупции и содействию целостности и эффективности общественных институтов и органов власти по предотвращению коррупции и борьбе с ней", - сказано в документе.

Саммит G20 в Нью-Дели проходит 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати, а также еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.