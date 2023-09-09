Страны G20 договорились облегчить доступ к многосторонним климатическим фондам

Участники встречи также "приветствовали рекомендации Рабочей группы по устойчивому финансированию"

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) намерены провести работу по облегчению доступа развивающимся странам к многосторонним климатическим фондам. Об этом говорится в итоговой Нью-Делийской декларации саммита G20.

"Мы подчеркиваем необходимость достичь максимального эффекта от использования льготных ресурсов, таких как многосторонние климатические фонды для поддержки реализации развивающимися странами Парижского соглашения <...>. Мы проведем работу, чтобы облегчить доступ к многосторонним климатическим фондам и расширить их возможности по мобилизации частного капитала", - говорится в заявлении саммита.

Участники встречи также "приветствовали рекомендации Рабочей группы по устойчивому финансированию" и "признали значительную роль государственных финансов как важного инструмента в борьбе с изменением климата, в частности, в привлечении необходимого частного финансирования посредством смешанных финансовых инструментов".

Саммит G20 в Нью-Дели проходит 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати, а также еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.