Путин отметил успехи Смоленщины в развитии промышленности

Президент России отметил, что в регионе индекс промпроизводства в первом полугодии составил 111,9%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Смоленская область добилась хороших темпов социально-экономического развития по многим направлениям, в том числе и в промышленности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию региона.

"По ряду важных направлений социально-экономического развития Смоленская область набрала хорошие темпы. Есть очевидные успехи. Так, индекс промышленного производства в первом полугодии текущего года составил 111,9%. Это седьмое место по стране. В целом хороший результат", - оценил глава государства.

Он добавил, что промышленность является наиболее значимым, ведущим сектором областной экономики и дает свыше трети валового регионального продукта. "Причем особенно прибавляют обрабатывающие предприятия - больше, чем в среднем по России. За шесть месяцев этого года плюс 17,5%", - привел статистику президент РФ.

Среда для жизни

Путин указал, что особого внимания требует социальная сфера: образование, здравоохранение, культура. "Здесь важно готовить свои кадры для решения своих долгосрочных задач, стоящих перед областью, - заметил он. - Студенты, молодые люди, которые обучаются сегодня в вузах и колледжах, должны знать и видеть, что их профессия нужна, востребована - именно востребована дома, что для них создаются новые, хорошо оплачиваемые рабочие места, что в лучшую сторону меняется вся среда для жизни в селах и городах, в том числе в самом Смоленске".

Президент уточнил, что имеет в виду, в частности, решение накопившихся проблем в сфере ЖКХ. "Все это чрезвычайно важно для людей. Уверен, что новый руководитель региона - Василий Николаевич Анохин - успел детально вникнуть в положение дел. Находится, что называется, в материале", - подытожил Путин, попросив врио губернатора Смоленской области доложить о положении дел в регионе.