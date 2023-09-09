G20 подчеркнула роль МВФ в системе глобальной финансовой безопасности

Государства группы отметили, что намерены пересматривать сообразность квот и продолжить реформу системы управления Фонда

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидеры Группы двадцати (G20) заявили, что Международный валютный фонд (МВФ) должен играть центральную роль в глобальной сети финансовой безопасности. Об этом говорится в итоговой декларации проходящей в Индии встречи.

"Мы выступаем за сильный, обеспеченный ресурсами, работающий на основе квот МВФ в центре глобальной сети финансовой безопасности", - говорится в документе.

Государства группы отметили, что намерены пересматривать сообразность квот и продолжить реформу системы управления Фонда.

Средства, которые МВФ предоставляет государствам-членам в виде кредитов, поступают от стран-членов, главным образом за счет выплаты ими квот.