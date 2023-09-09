США, Бразилия, Индия и ЮАР поддержали создание эффективных банков развития

"Мы намерены опираться на исторический прогресс председательства Индии в решении глобальных проблем", говорится в заявлении стран

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. США, Бразилия, Индия и ЮАР будут поддерживать в рамках Группы двадцати создание более эффективных многосторонних банков развития. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров этих стран, распространенном пресс-службой Белого дома.

"В качестве нынешнего и трех следующих председателей Группы двадцати, мы намерены опираться на исторический прогресс председательства Индии в решении глобальных проблем, - отмечается в тексте. - В этом духе вместе с президентом Всемирного банка мы приветствуем приверженность Группы двадцати по выстраиванию лучших, более крупных и более эффективных многосторонних банков развития. Это обязательство подчеркивает, что мы можем сделать, работая вместе в рамках Группы двадцати для поддержки наших народов на пути к лучшему будущему".