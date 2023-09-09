G20 привлекут больше средств для поддержки бедных стран Всемирным банком

Согласно итоговой декларации, государства изучают варианты, которые могли бы значительно увеличить резерв Международного банка реконструкции и развития, снизить стоимость инвестиций, направленных на решение глобальных вызовов, и увеличить возможности Международной ассоциации развития по реагированию на кризисы

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидеры Группы двадцати (G20) намерены увеличить возможности Всемирного банка по поддержке стран с низким и средним уровнем дохода. Об этом говорится в итоговой декларации проходящей в Индии встречи.

"Признавая настоятельную необходимость достижения целей устойчивого развития, мы коллективно привлечем больше резервного и льготного финансирования, чтобы повысить возможности ВБ по поддержке стран с низким и средним уровнем дохода, которые нуждаются в помощи для противостояния глобальным вызовам", - говорится в тексте.

Страны отметили необходимость обеспечения ВБ инструментами для "мощной поддержки беднейших стран". "Поэтому мы изучаем варианты, которые могли бы значительно увеличить резерв Международного банка реконструкции и развития, снизить стоимость инвестиций, направленных на решение глобальных вызовов, и увеличить возможности Международной ассоциации развития по реагированию на кризисы", - заявили члены G20.

Саммит "двадцатки" в Нью-Дели продлится до 10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.