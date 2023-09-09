Лидеры G20 призвали увеличить инвестиции в области климата с миллиардов до триллионов

Согласно декларации, лидеры "двадцатки" также указали на "жизненно важную роль частного финансирования целей в области климата в дополнение к государственному"

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидеры Группы двадцати (G20) заявили о необходимости увеличения глобальных инвестиций для достижения целей Парижского соглашения по климату с миллиардов до триллионов. Об этом говорится в итоговой Нью-Делийской декларации саммита "двадцатки".

"Мы признаем необходимость увеличения глобальных инвестиций для достижения целей Парижского соглашения в области климата и быстрого и существенного роста финансирования с миллиардов до триллионов долларов по всему миру из всех источников", - говорится в документе.

В этой связи, согласно декларации, "важно привести все соответствующие финансовые потоки в соответствие с этими целями, одновременно увеличивая объемы финансирования, наращивая потенциал и передачу технологий на добровольных и взаимосогласованных условиях, принимая во внимание приоритеты и потребности развивающихся стран". Лидеры "двадцатки" также указали на "жизненно важную роль частного финансирования целей в области климата в дополнение к государственному".

Страны G20 подчеркнули, что готовы срочно активизировать усилия в этом направлении. "Мы признаем, что воздействие изменений климата ощущается повсеместно в мире, особенно самыми бедными и самыми уязвимыми странами", - указывается в документе. Участники саммита выразили "озабоченность тем, что глобальные задачи и меры борьбы с изменениями климата по-прежнему недостаточны для достижения целей Парижского соглашения".

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Его цели - не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

Нью-Делийская декларация принята на саммите Группы двадцати, который проходит в индийской столице. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.