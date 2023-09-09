РФПИ привлек пять международных фондов к строительству дублера Кутузовского проспекта

По предварительным оценкам, при вводе объекта в эксплуатацию совокупная протяженность перегруженных участков автодорог в прилегающих районах сократится на 72 км

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций привлек к участию в реализации проекта Северного дублера Кутузовского проспекта пять ведущих суверенных фондов, следует из сообщения РФПИ.

Движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта (проспект Багратиона), который является продолжением "Северного обхода Одинцова" на участке от Московской кольцевой автодороги до "Москва-Сити", запустили 9 сентября.

"К участию в проекте строительства дублера РФПИ привлек пять ведущих международных суверенных фондов из стран Ближнего Востока и Азии и реализовывал его совместно с УК "Лидер". Масштабные инвестиции для строительства и запуска новой важной транспортной магистрали в Москве стали возможны благодаря эффективному сотрудничеству внутренних инвесторов - РФПИ и пенсионных фондов группы ПАО "Газпром", а также международных партнеров", - отметили в фонде. Инвестиции РФПИ и партнеров в проект были осуществлены через специальный транспортный концессионный холдинг, который реализует проекты строительства и эксплуатации Северного дублера Кутузовского проспекта, автодороги М-1 "Северный обход Одинцова" и линии легкорельсового трамвая в Санкт-Петербурге.

Предполагается, что запуск движения по Северному дублеру Кутузовского проспекта уменьшит время ожидания в пробках для водителей более чем на 7 млн машиночасов в год, а совокупная протяженность перегруженных участков автодорог в прилегающих районах сократится на 72 км.

В фонде отметили, что строительство Северного дублера Кутузовского проспекта является важной частью портфеля инфраструктурных проектов РФПИ, среди которых выделяется строительство первого в истории железнодорожного моста через реку Амур из России в Китай и создание нового международного транспортного коридора. РФПИ совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста.

"Объединение усилий внутренних инвесторов, таких как РФПИ и пенсионные фонды группы ПАО "Газпром", и внешних партнеров позволяет эффективно привлекать значимые ресурсы для инвестиций в инфраструктуру России и реализовывать такие комплексные инфраструктурные проекты, как проспект Багратиона. При этом участие пенсионных фондов в качестве инвесторов долгосрочных средств повышает привлекательность подобных проектов для частных соинвесторов в дальнейшем", - прокомментировал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.