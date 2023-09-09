9 сентября, 13:20
Cаммит G20

Группа двадцати выступила за построение "безопасной цифровой экономики"

В декларации саммита G20 отмечается, что страны приветствуют рекомендации, связанные с повышением уровня знаний о киберсфере среди молодежи

СЕУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) поддерживают построение безопасной и устойчивой цифровой экономики, готовы делиться опытом в этой сфере. Об этом говорится в итоговой декларации саммита объединения в Нью-Дели.

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"Благоприятная, открытая, справедливая и безопасная цифровая экономика становится все важнее для всех стран и заинтересованных сторон при [условии] соблюдения соответствующих законов. Мы будем делиться информацией о наших подходах и эффективных практиках, чтобы построить безопасную и устойчивую цифровую экономику", - сказано в декларации.

Страны приветствуют рекомендации, связанные с поддержкой бизнеса в сфере цифровой экономики и повышением уровня знаний о киберсфере среди молодежи, которые были приняты при участии G20.

Кроме того, государства G20 приветствуют обсуждение "возможных макрофинансовых последствий от введения цифровых валют центральных банков". В частности, интерес представляет их использование "при платежах в международной торговле" и в международной финансовой системе. 

Теги:
ИндияСаммит G20
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