Грызлов сообщил о росте товарооборота Минска с Россией в первом полугодии на 27%

Посол РФ в Белоруссии отметил, что показатель составил $7,7 млрд

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Товарооборот Минска с Российской Федерацией в первом полугодии вырос на 27%. Об этом сообщил посол России в Белоруссии Борис Грызлов в ходе выступления на праздновании Дня города Минска.

"Наши города и страны связывает не только многовековая история, но и высочайший уровень и динамика сотрудничества во всех областях. Ее можно наглядно продемонстрировать в цифрах: в первом полугодии текущего года товарооборот Минска с Российской Федерацией составил $7,7 млрд, причем темпы роста превысили 127% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сказал дипломат.

Он отметил, что к настоящему времени заключено около 50 соглашений между столицей Белоруссии и городами и регионами России. "Только за 2022 и текущий период 2023 года администрации районов Минска заключили девять соглашений о сотрудничестве и один протокол о намерениях с субъектами Российской Федерации. Готовится к утверждению план мероприятий по сотрудничеству с Москвой на 2023-2025 годы. Восемь городов России имеют статус побратимов Минска, подписание еще двух аналогичных соглашений с Омском и Сочи запланировано на этот год", - отметил Грызлов.

"Сегодня прекрасная столица Республики Беларусь - город-герой Минск - празднует День города и 956-летие с момента своего первого упоминания в летописных источниках. Будучи городом с почти тысячелетней историей, Минск покоряет своим неповторимым и узнаваемым обликом, самобытным колоритом, многочисленными памятниками архитектуры и символами богатейшего историко-культурного и духовного наследия братских народов России и Беларуси", - сказал посол, поздравляя минчан с праздником.