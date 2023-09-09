Силуанов: бюджет 2024-2026 предусматривает 110 млрд рублей на строительство кампусов в РФ

Глава Минфина отметил договоренность выделения ресурса с 2025 года

ТАСС, 9 сентября. 110 млрд рублей на проекты студенческих кампусов предусмотрено в бюджете РФ на ближайшие три года. Об этом сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы договорились о том, что <...> будем выделять ресурс с 2025 года. У нас на кампусы в трехлетке следующей 110 млрд рублей предусмотрено, <...> сейчас это новая задача, будем с Валерием Николаевичем [Фальковым] с 2025 по 2026 год [работать] над тем, чтобы изыскать 6 млрд рублей [для первого этапа кампуса]", - сказал Силуанов.

На совещании под руководством президента РФ Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития Смоленской области обсуждалось строительство нового кампуса в регионе. Губернатор Смоленской области Алексей Островский на совещании сообщил, что в кампусе разработают новую систему подготовки кадров. Он будет размещен в историческом центре Смоленска. Приступить к реализации проекта планируется в 2024 году, а завершить уже в 2029-м.

Предварительный объем финансирования двух этапов строительства кампуса составит 15 млрд рублей. Первый этап запланирован на период 2024-2026 годов с финансированием более 6 млрд рублей. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, в кампусе предполагается создание 13 объектов: 2 из них буду модернизированы, 11 построены. Предполагается создание жилой инфраструктуры для студентов и преподавателей.