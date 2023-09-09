В Думу внесли законопроект об ограничениях при закупке и аренде машин для нужд государства

Документ предусматривает, что правительство России ежегодно будет повышать показатели локализации производства легковых автомобилей для их допуска к государственным и муниципальным закупкам

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в палату парламента законопроект о запрете аренды и закупки для государственных и муниципальных нужд автомобилей компаний, в которых доля иностранного участия составляет более 50%. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Новыми положениями предлагается дополнить закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Ими предусмотрен запрет на закупку, аренду и лизинг иностранных легковых автомобилей для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Доля иностранного капитала в компании-производителе не должна превышать 50% за исключением государств - членов Евразийского экономического союза.

Законопроектом также предусмотрено, что правительство РФ ежегодно будет повышать показатели локализации производства легковых автомобилей для их допуска к государственным и муниципальным закупкам.

Сам Даванков пояснил, что сегодня по закону "отечественными" считаются любые машины, собранные в России. "Западные производители официально ушли, поэтому чиновники скупают подержанные автомобили, собранные в России, или складские остатки у дилеров. <…> Если спрос со стороны государства на наши машины будет расти, они будут дешеветь для всех жителей страны. Российский автопром сможет производить больше автомобилей по более доступным ценам", - сказал депутат, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram-канале, что произведенные в России автомобили закрепят за депутатами в избирательных округах.