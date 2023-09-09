На восстановление Смоленской крепости планируют направить 4,5 млрд рублей

В 2024-2025 годах на объекте намерены провести противоаварийные работы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Около 4,5 млрд рублей планируют направить на восстановление Смоленской крепости в течение пяти лет. План работ рассчитывают представить до конца 2023 года, сообщила глава Минкультуры России Ольга Любимова.

"Первоочередные противоаварийные работы [составят] 263 млн рублей, а само восстановление 30 объектов - это 4,2 млрд рублей. План на ближайшие пять лет", - сообщила она на совещании под руководством президента России Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.

По словам Любимовой, план по восстановлению Смоленской крепости планируют представить до конца года, а в 2024-2025 годах - провести противоаварийные работы, параллельно реставрируя непосредственно объекты культурного наследия.

Министр отметила, что за последние годы на восстановление крепости выделили около 140 млн рублей, но впереди "львиная доля работы".

Поручение Путина

Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры тщательно продумать план реконструкции аварийной Смоленской крепостной стены, чтобы не платить дважды за одни и те же работы. В целесообразности существующего плана, который предполагает сначала ремонт, а затем постепенную реконструкцию глава государства усомнился во время совещания по социально-экономическому развитию Смоленской области.

Тему поднял врио губернатора региона Василий Анохин. "Символ региона - Смоленская крепостная стена, памятник оборонного зодчества XVI-XVII века, зодчий Федор Конь. Часть стены находится в аварийном состоянии, ряд прясел и башни", - посетовал он, передав Путину от имени всех смолян просьбу привести ее в надлежащее состояние. Оказалось, что первоочередные противоаварийные работы оцениваются в 263 млн рублей, а само восстановление 30 объектов - в 4,2 млрд рублей.

"Если мы сейчас только поговорим о необходимости проведения аварийных работ, то на этом все и остановится. Нужно иметь план дальнейших шагов, дальнейших действий. Иначе это повиснет опять. Сделаем самое необходимое, чтобы она не рухнула в некоторых местах, ну и все! И опять будет потом разрушаться, вот и все!" - возмутился Путин.

Он потребовал от главы Минкультуры Ольги Любимовой не только разработать план восстановления объекта культурного наследия, но и как можно скорее подготовить и внести в бюджет все необходимые работы. "Ну так вы его [план реставрации] сделайте тогда и в плановом порядке в бюджетный процесс вносите это и защищайте эту позицию. Не знаю, надо ли дважды тратить деньги? Сначала потратить на аварийные работы, а потом тут же начать реставрационные. Я не знаю, специалистам виднее. Скупой платит дважды. Сразу сделайте единый план работ, вот и все", - поручил президент.