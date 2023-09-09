Путин обновил порядок исполнения обязательств РФ по еврооблигациям

Речь идет об обязательствах как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обновил временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям. Соответствующий указ главы государства опубликован.

Речь идет об обязательствах как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами. При этом подразумеваются бумаги, учитываемые иностранными депозитариями (эти организации занимаются хранением ценных бумаг и учетом прав на них). Согласно документу, РФ вправе направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия представителя) рублевого счета типа "И". Бенефициарами по счету будут владельцы еврооблигаций, а также некоторые другие лица. Прописан также механизм индексации средств на счетах "И" и порядок их перечисления держателям. Указ от 22 июня 2022 года, которым ранее определялся порядок исполнения обязательств по таким ценным бумагам, теперь прекращает действовать.