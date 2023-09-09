Врио главы Смоленской области попросил Путина о докапитализации регионального ФРП

По данным врио главы региона Василия Анохина, областной Фонд развития промышленности выдал займы на общую сумму 230 млн рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин попросил президента России Владимира Путина помочь с решением вопроса о докапитализации регионального Фонда развития промышленности. Это необходимо для развития малых и средних предприятий области, сообщил он на совещании по социально-экономическому развитию региона.

"На текущий момент возможности фонда регионального исчерпаны по капитализации. В этой связи, Владимир Владимирович, зная, что это значимо для малых и средних предприятий региона, а вы знаете, это одна треть нашего ВРП, хотел бы обратиться к вам с просьбой дополнительно докапитализировать наш региональный Фонд развития промышленности. Это важно и значимо для нас", - сказал он.

По словам Анохина, региональный Фонд развития промышленности выдал около 20 займов на сумму 230 млн рублей.