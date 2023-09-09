В Смоленской области планируют наладить производство вагонов-цистерн за 2,5 млрд рублей

Врио главы региона Василий Анохин также сообщил, что в производстве транспортных средств зафиксировали плюс 56% за первое полугодие 2023 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Производство вагонов-цистерн для железнодорожных перевозок грузов планируют наладить в Смоленской области, объем инвестиций может превысить 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил врио главы области Василий Анохин в ходе совещания о социально-экономическом развитии региона при участии президента России Владимира Путина.

"В производстве транспортных средств - плюс 56% за первое полугодие [2023 года] по сравнению с аналогичным периодом [2022 года]. Серьезные проекты реализовал Рославльский вагоноремонтный завод. В планах у этого предприятия - делать вагоны-цистерны. Объем инвестиций может составить более 2,5 млрд рублей, где-то 1,2 млрд рублей - они планируются подать заявку в Фонд развития промышленности", - сказал Анохин.

Врио главы региона также выразил надежду на поддержку проекта Минпромторгом России.

Рославльский вагоноремонтный завод в августе 2023 года отправил первую партию вагон-платформы облегченной конструкции, аналогов этой технологии в России нет. Благодаря облегченной конструкции вагонов, они будут востребованы на рынке грузового вагоностроения в России и за рубежом. Вагон-платформа позволяет перевозить по железным дорогам в крупнотоннажных контейнерах в том числе опасные грузы в контейнерах- цистернах.

Рославльский ВРЗ - является одним из ключевых промышленных предприятий Смоленской области. Завод специализируется на изготовлении и ремонте железнодорожных вагонов разной модификации, а также производстве вагонных комплектующих. ВРЗ - единственное в Смоленской области предприятие вагоностроительного профиля, продукция которого востребована не только железными дорогами России, но и экспортируется в Казахстан, Белоруссию, Монголию.