На реконструкцию аэропорта в Смоленске могут направить дополнительные средства

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, речь идет о сумме в 1-1,5 млрд рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Дополнительные федеральные средства могут выделить на реконструкцию Смоленского аэропорта. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании под руководством президента России Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.

"По аэропортам тема действительно востребована. Сейчас мы видим просто бурный рост во всех аэропортах, в том числе в региональных. Это даст и туризм, и развитие. Так как здесь [в Смоленске] полоса нормальная, вкладываться не надо, здание подстроят. Немножко надо денег по инфраструктуре. Поэтому если бы мы там чуть-чуть объем увеличили, допустим, и добавили еще 1-1,5 млрд [рублей], то мы тоже, может быть, нашли механизм поддержать его", - сказал Хуснуллин.

Также он отметил, что механизмы инфраструктурных облигаций и специальных казначейских кредитов показали себя востребованными.

"Если будет возможность продолжить этот механизм, конечно, это было бы очень хорошей поддержкой, в том числе и Смоленской области", - сказал он.

Механизм казначейских кредитов запустили в 2023 году как продолжение уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы правительства "Инфраструктурное меню". Оператором программы выступает Фонд развития территорий.

Механизм инфраструктурных облигаций запустили в 2021 году как один из инструментов поддержки строительной отрасли. С его помощью разрешается создавать инфраструктуру для жилищного строительства и развития агломераций. Инструмент позволяет застройщикам финансировать строительство необходимых для комфортной среды объектов на льготных условиях, в том числе через схемы ГЧП и концессии, а регионам - реализовывать масштабные строительные проекты. Применение механизма уже одобрили для 42 проектов в 22 регионах, общая сумма займов по ним превышает 138 млрд рублей.