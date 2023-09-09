Всероссийский тест цифрового аналога ГАС "Выборы" с ДЭГ пройдет к президентским выборам

К концу октября 70-80% программных средств платформы заменят на отечественные, сообщил руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК РФ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Всероссийское масштабное тестирование цифрового аналога государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" пройдет совместно с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) перед выборами президента РФ. Об этом в информационном центре Центризбиракома РФ сообщил руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ Александр Сокольчук.

3 июля председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что цифровой аналог ГАС "Выборы" будет готов к президентским выборам 2024 года. 7 сентября она подтвердила это, уточнив, что при этом "ее система-предшественик будет на подстраховке".

"К президентским выборам цифровой аналог ГАС "Выборы" совместно с системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пройдет всероссийское масштабное тестирование. Оно пройдет при максимальных нагрузках, которые будут на выборах президента РФ", - сказал Сокольчук.

Он отметил, что в цифровом аналоге ГАС "Выборы" в течение последних трех месяцев проводится полная модернизация: от системы передачи данных до технических средств защиты информации. "К концу октября [в цифровом аналоге] 70-80% программных средств будут заменены на отечественные. На сегодняшний день мы находимся на отметке в 70%", - расскзал он.

При этом Сокольчук отметил, что отработка и отладка новых технических решений при разработке цифрового аналога ГАС "Выборы" идет достаточно сложно. "Отладка постоянно идет с уточнениями, в технические решения, которые были приняты 1-2 года назад, вводят коррективы. Но, несмотря на это, мы идем вперед", - уточнил руководитель ФЦИ при ЦИК РФ.

На едином дне голосования цифровой аналог ГАС "Выборы" тестируется в Башкирии, Липецкой, Рязанской, Свердловской областях, а также в Алтайском крае и Крыму.

О цифровом аналоге ГАС "Выборы"

Концепция создания новой цифровой платформы была принята на заседании Центризбиркома РФ в декабре 2020 года, изначально систему планировалось ввести в эксплуатацию в 2022 году.