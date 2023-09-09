Хуснуллин поручил составить график восстановления дорог, поврежденных при стройке М-12

Вице-премьер России провел в Нижегородской области совещание, на котором обсудили планы работ по дальнейшему строительству скоростной дороги

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил провести инструментальное обследование поврежденных при строительстве трассы М-12 "Восток" региональных дорог и составить график работ по их восстановлению, сообщается на сайте правительства Нижегородской области.

Вице-премьер РФ провел совещание, на котором обсудили планы работ по дальнейшему строительству скоростной дороги. "Кроме того, участники мероприятия обсудили вопрос восстановления региональных дорог в Нижегородской области, задействованных при доставке материалов для строительства скоростной магистрали. На такие дороги повышена нагрузка из-за движения тяжеловесного транспорта. Марат Хуснуллин поручил провести инструментальное обследование поврежденных региональных дорог и составить график работ по их восстановлению", - говорится в сообщении.

Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что в прошлом году отремонтировали 95,5 км таких дорог, в этом году законтрактовали еще 71 км. "Также получили казначейские кредиты на опережающее выполнение работ на еще 104 км. Таким образом, у нас законтрактовано 271 км", - приводятся в сообщении слова Морозова.

Президент России Владимир Путин 8 сентября дал старт движению по федеральной дороге М-12 от Москвы до Арзамаса. В декабре планируется завершить строительство участка до Казани.

Трасса свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", ЦКАД). В 2024 году ее продлят до Екатеринбурга, а в 2025 - до Тюмени. М-12 ("Восток") станет частью международного транспортного коридора "Россия", который является одним из главных проектов по развитию дорожной инфраструктуры от Санкт-Петербурга до Владивостока.