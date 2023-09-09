Россия с 15 декабря готова платить в валюте по евробондам, но со счетов за рубежом

Согласно соответствующему указу, сумма выплат не может превышать остаток средств, находящихся на таких счетах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Держатели хранящихся за рубежом российских еврооблигаций с 15 декабря смогут получать выплаты по ним в валюте, но только со счетов РФ в иностранных депозитариях, следует из указа президента РФ Владимира Путина. Такие счета сейчас находятся под европейскими санкциями.

"С 15 декабря 2023 года передача выплат держателям еврооблигаций РФ <…> (права на которые учитываются иностранными депозитариями - прим. ТАСС) производится в иностранной валюте <...>", - говорится в указе. При этом, согласно документу, эти выплаты будут идти "за счет денежных средств в валюте, <…> находящихся на счетах центрального депозитария в иностранном депозитарии". Сумма выплат не может превышать остаток средств, находящихся на таких счетах.

Центральным депозитарием в РФ, согласно закону, является Национальный расчетный депозитарий (НРД). После начала СВО счета НРД в крупнейших иностранных депозитариях - Euroclear и Clearstream - были заморожены, а сам НРД попал под санкции.