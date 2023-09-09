Долю высокотехнологичных отраслей в ВРП Смоленской области намерены увеличить до 25%

Показателя планируют достичь к 2030 году

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В Смоленской области рассчитывают к 2030 году увеличить долю высокотехнологичных отраслей в структуре валового регионального продукта до 25%, сообщил врио главы региона Василий Анохин на совещании по социально-экономическому развитию региона под руководством президента России Владимира Путина.

"К 2030 году мы планируем, что доля высокотехнологичных отраслей в структуре ВРП увеличится до 25%", - сказал Анохин.

По его словам, более трети ВРП Смоленской области приходится на промышленность, где ключевую роль играют обрабатывающая промышленность и производство электрической энергии, одна треть ВРП формируется субъектами малого и среднего предпринимательства, регион в этой части занимает четвертое место по Центральному федеральному округу. За первое полугодие 2023 года реальная заработная плата выросла в регионе на 13%, что выше среднего показателя по стране, добавил врио главы Смоленской области.

"Также хочу отметить: активно развиваются торговые отношения с Республикой Беларусь. Так, за первый квартал 2023 года товарооборот возрос на 40%", - добавил Анохин.