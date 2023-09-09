9 сентября, 15:43

В МИД Японии заявили, что Токио заинтересован в возобновлении зерновой сделки

На первой сессии в рамках саммита G20 премьер-министр страны Фумио Кисида выразил надежду на возвращение России в международные рамки для обеспечения продовольственной безопасности в мире, заявила пресс-секретарь ведомства Хикарико Оно

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии заинтересовано в возобновлении зерновой сделки. Об этом сообщили журналистам в МИД Японии, однако не подтвердили, что японский премьер Фумио Кисида обсуждал эту тему с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который, по информации СМИ, призывает лидеров G20 выполнить требования России.

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"На первой сессии [в рамках саммита G20] премьер-министр выразил надежду на возвращение России в международные рамки для обеспечения продовольственной безопасности в мире", - сказала пресс-секретарь ведомства Хикарико Оно в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о сообщении агентства Reuters, по информации источников которого Эрдоган обсуждал возобновление зерновой сделки с Кисидой. Она лишь подтвердила факт встречи, в релизе по итогам которой тема зерновой сделки не упоминается.

"Япония также очень заинтересована в возобновлении черноморской зерновой инициативы", - сказал она в ответ на другой вопрос по этой теме.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников сообщило, что Эрдоган призывает лидеров Группы двадцати (G20) выполнить требования России и возобновить зерновую сделку. Турецкий президент, как утверждалось, предпринимает шаги на закрытых встречах с другими лидерами в рамках саммита в Индии, чтобы возобновить зерновую сделку.

В частности, по информации Bloomberg, Эрдоган призывает содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений, вновь подключить Москву к системе SWIFT и ослабить санкции против РФ, которые не позволяют Москве импортировать сельскохозяйственное оборудование. Список лидеров, с которыми Эрдоган якобы обсуждал тему, не приводился. Однако, агентство Reuters, в свою очередь, сообщило со ссылкой на источники, что тема возобновления зерновой сделки поднималась на встрече Эрдогана с Кисидой. 

Теги:
ЯпонияТурцияРоссияКисида, Фумио
© Информационное агентство ТАСС
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