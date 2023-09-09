В Чувашии приняли программу развития зарядной инфраструктуры для электромобилей

Она рассчитана до 2030 года

ЧЕБОКСАРЫ, 9 сентября. /ТАСС/. Программу развития зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта на период до 2030 года приняли в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном Минпромэнерго республики.

"Определено направление развития зарядной инфраструктуры для электромобилей в Чувашской Республике до 2030 года. Соответствующая программа была утверждена кабинетом министров [Чувашии]", - отмечается в сообщении.

Программу приняли на период до 2024 года и на перспективу до 2030 года. Ее основная цель - определение ключевого направления развития зарядной инфраструктуры для электромобилей в регионе. В программе предложено 189 потенциальных мест под строительство станций для электромобилей.

"С учетом существующих прогнозируемое количество электрозарядных станций в Чувашии к 2030 году будет равняться 204 единицам, большинство из которых - 124 - будут располагаться в [Чебоксарах]. Остальные 80 зарядных станций будут установлены в городах и муниципальных округах Чувашии, а также на участках федеральных трасс М-7 и М-12", - уточняется в сообщении.

Минпромэнерго представило два варианта развития электромобильной отрасли в республике. Оптимистичный сценарий предполагает увеличение числа электрического транспорта к 2030 году до 11 920 единиц. Другой сценарий - до 4 170 автомобилей. На сегодняшний день в Чувашии насчитывается, по данным министерства, более 50 электромобилей.

Для развития спроса на электрический автотранспорт в регионе планируется введение новых мер поддержки. В частности, предлагается предоставлять льготную парковку и создавать специальные экологически чистые зоны с запретом въезда автомобилей низкого экологического класса. Кроме того, в муниципалитетах предполагается оснастить электромобилями парк общественного транспорта и коммунальной техники. Планируется организация государственно-частного партнерства с участием производителей и операторов объектов зарядной инфраструктуры, производителей электротранспорта и органов власти Чувашии.