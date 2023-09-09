Премьеры Индии и Великобритании обсудили переговоры по соглашению о свободной торговле

Нарендра Моди и Риши Сунак обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министры Индии и Великобритании Нарендра Моди и Риши Сунак обсудили ход переговоров по соглашению о свободной торговле между двумя странами. Об этом сообщил индийский МИД по итогам их встречи на полях саммита Группы двадцати (G20).

"Лидеры рассмотрели ход переговоров по соглашению о свободной торговле и выразили надежду, что оставшиеся вопросы могут быть решены как можно скорее, чтобы сбалансированное, взаимовыгодное и перспективное соглашение о свободной торговле было заключено в ближайшее время", - заявили в индийском ведомстве.

Моди и Сунак также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим важность и взаимный интерес, добавили в МИД южноазиатской республики.

Индия и Великобритания возобновили переговоры по соглашению о свободной торговле в январе 2022 года и рассчитывали завершить их к октябрю прошлого года. Однако пока страны согласовали лишь 13 из 26 положений, которые предлагаются в документе. Как сообщало агентство Reuters, Нью-Дели и Лондон не смогут заключить это соглашение до конца текущего срока Моди, который завершается в 2024 году.

Товарооборот Индии и Великобритании в 2022 году составил $31,3 млрд. Стороны рассчитывают его удвоить к 2030 году.